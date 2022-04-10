Франція у першому турі обирає президента: змагаються 12 кандидатів
У Франції 10 квітня відбувається перший тур президентських виборів, явка виборців станом на 12 годину складала 25,48%
Про це повідомило rfi.
У Франції відбувається перший тур президенських виборів. За президентське крісло змагаються 12 політиків.
Станом на 12 годину явка склала 25,48% при загальній кількості виборців 48,7 млн чоловік. Це на 3% менше порівняно з явкою на виборах 2017-го на цей час. Загалом на виборах у 2017 році проголосувало 78% виборців у першому турі і 74,5% - у другому.
Дільниці працюють з 8 ранку, у більшості вони зачиняться о 19 годині, у деяких великих містах – о 20-й.
Соціологічні інститути оприлюднять перші попередні оцінки результатів голосування після 20 години.
За місяць до виборів президента нинішній президент Франції Емманюель Макрон був безумовним лідером опитувань - за нього 10-11 березня збиралися голосувати 30% виборців. Основна його конкурентка на перегонах - Марін Ле Пен, яка дотримується крайніх правих поглядів (їй у першому турі соціологи "прогнозували" 17-18%). Опитування показало, що в другому турі за Макрона готові проголосувати 57-59% респондентів.
Нагадаємо, Ле Пен пообіцяла вивести Францію з НАТО, у разі перемоги в президентських виборах.
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