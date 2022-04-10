English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Франція у першому турі обирає президента: змагаються 12 кандидатів

Франція у першому турі обирає президента: змагаються 12 кандидатів

10 квітня, 2022 неділя
14:11
Новини Франція

У Франції 10 квітня відбувається перший тур президентських виборів, явка виборців станом на 12 годину складала 25,48%

Про це повідомило rfi.

У Франції відбувається перший тур президенських виборів. За президентське крісло змагаються 12 політиків.

Станом на 12 годину явка склала 25,48% при загальній кількості виборців 48,7 млн чоловік. Це на 3% менше порівняно з явкою на виборах 2017-го на цей час. Загалом на виборах у 2017 році проголосувало 78% виборців у першому турі і 74,5% - у другому.

Дільниці працюють з 8 ранку, у більшості вони зачиняться о 19 годині, у деяких великих містах – о 20-й.

Соціологічні інститути оприлюднять перші попередні оцінки результатів голосування після 20 години.

За місяць до виборів президента нинішній президент Франції Емманюель Макрон був безумовним лідером опитувань - за нього 10-11 березня збиралися голосувати 30% виборців. Основна його конкурентка на перегонах - Марін Ле Пен, яка дотримується крайніх правих поглядів (їй у першому турі соціологи "прогнозували" 17-18%). Опитування показало, що в другому турі за Макрона готові проголосувати 57-59% респондентів.

Нагадаємо, Ле Пен пообіцяла вивести Францію з НАТО, у разі перемоги в президентських виборах.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Франція
Макрон
ле пен
Читайте також:
вантжівки на кордоні фура
10 квітня, 2022 неділя
Все, що я чула від російських водіїв фур на кордоні, як вони хочуть мене зґвалтувати та вбити, з цим народом українцям не порозумітись, — громадська активістка
Путин
11 квітня, 2022 понедiлок
Буде розвал Російської Федерації - того, що лишилося від Радянського Союзу. Путін програє війну Україні, - посол Пєкло
Марін Ле Пен
11 квітня, 2022 понедiлок
Агітаційний поворот тем дав зростання рейтингу Марін Ле Пен, - політтехнолог
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
12 квітня
15:02
російська армія
Російських військових замість виплат за бої в Україні "мотивують" забороною на звільнення, – українська розвідка 
14:59
На Луганщині СБУ ліквідувала діяльність агентурної мережі РФ
14:49
Прапор Словаччини
Словаччина планує повернути своїх дипломатів до Києва
14:46
Ексклюзив
Федір Веніславський
"15 діб на повернення": нардеп Веніславський про новий законопроєкт, згідно з яким військовозобов’язані українці мають повернутись на батьківщину
14:33
Андрій П'ятов
Є зомбо-ліга – там і грайте: Голкіпер збірної України П'ятов заявив, що росіянам не місце у світовому футболі
14:29
Миколаївська ОВА після обстрілу
Пошкоджені заклади освіти, здоров'я, житло: у Миколаєві нарахували вже понад 110 млн грн збитків, завданих російськими окупантами
14:19
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
Херсон - це класичний приклад Криму, який ми проходили й проходимо всі ці роки на окупованій території,- Чийгоз
14:12
росія поїзд ржд
Депортованих в РФ українців переселяють в Сибір і за Полярне коло, - The Independent
14:09
Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!"
14:02
Ексклюзив
Владислав Сурков
Через Суркова проходили не лише інформаційні спецоперації - Чекалкін
13:58
Ексклюзив
путін
Можливе застосування хімічної зброї в Маріуполі - безсилля Путіна перед героїчною українською армією, - Таран
13:54
Інтерсіті
Укрзалізниця призначила на 13 квітня 2 додаткові рейси "Інтерсіті+" - до Дніпра і Львова
13:44
Віталій Кім
Кім закликав менше писати в соцмережі: окупанти черпають з цього багато інформації на тлі дефіциту своєї агентури
13:38
Манчестер Юнайтед - Атлетико, Ліга чемпіонів
МЮ відреагував на вчинок Роналду, який розбив телефон підлітку з аутизмом
13:35
газ
У Європі зросли ціни на газ внаслідок скорочення Газпромом його транзиту через Україну, - Bloomberg
13:34
Зеленський
Зеленський: Якби всі у Європі були такими ж принциповими, як литовці, то, можливо, не було б і цієї війни
13:13
За добу до Угорщини прибули близько 9 тис. біженців з України
13:07
Михайло Нискогуз
Священник Михайло Нискогуз із храму на Львівщині, відомого фрескою з Путіним у пеклі, закликав повернути в ефір Еспресо, Прямий і 5 канал
13:01
Путін
Путін назвав цілі російських військових в Україні "шляхетними"
12:57
Ексклюзив
Еспресо Прямий 5 канал
Вимкнення каналів з ефіру - це і неповага до людей, і диверсія проти держави,- Володимир Ар’єв
12:55
В Україні націоналізують 10 російських суден вартістю понад 1 млрд грн
12:48
Енергоатом
В Україну прибула перша партія аварійного обладнання з Європи для ремонту енергетичної інфраструктури, - Енергоатом
12:41
хакер
CERT-UA запобігла масштабній кібератаці на енергетичний сектор
12:26
домашнє насильство
У Швейцарії створили рекомендації, які допоможуть українським біженцям не стати жертвою торговців людьми
12:23
grn
За час війни НБУ перерахував ЗСУ майже 15 млрд грн, на спецрахунку залишилося 130 млн грн
12:15
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Усик відмовився битися з Джошуа у Великій Британії
12:08
понтонна переправа
У Вишгородському районі встановили понтонну переправу та міст через річку: на Київщині продовжують відновлювати інфраструктуру й електропостачання
12:05
переправа
Укравтодор завершує будівництво тимчасової переправи на трасі Київ-Житомир біля села Стоянка
12:02
мініярмарка
У п’яти районах міста Києва 12 квітня працюють сім мініярмарків
12:02
Ексклюзив
Лукашенко Путін
Лукашенко проситиме в Путіна додаткових гарантій компенсації втрат, які несе білоруський режим через санкції, - дипломат про зустріч президентів Білорусі й Росії
11:56
санкції проти Росії
У Росії почалися перебої з постачанням сантехніки та будматеріалів
11:44
уламок російської ракети
Серед цивільних найгірший стан - у літньої жінки: в Маріупольській міськраді розповіли про потерпілих унаслідок російської хіматаки
11:41
біженці
Литва прийняла на своїй території близько 44 тисяч українських біженців
11:29
ФСБ
Російські спецслужби планують теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії, - українська розвідка
11:28
Мінфін прогнозує зростання дефіциту держбюджету України щонайменше вдвічі у квітні-травні та просить у світу фінансової підтримки
11:26
Віктор Леоненко
З телеканалу "Футбол" погнали ексгравця "Динамо" Леоненка, який виступив проти відсторонення російських спортсменів
11:17
Реєстр ДержZрадників
У реєстрі зрадників опинилися 73 політики, 13 журналістів та суддя
10:56
Так виглядає розрив фосфорного боєприпасу
Є припущення, що це фосфорні боєприпаси: Міноборони України перевіряє інформацію про застосування росіянами хімічної зброї в Маріуполі, - Маляр
10:48
Ексклюзив
Херсон окупанти
Ідея з "ХНР" провалилася: росіяни будуть намагатися приєднати окуповані території Херсонщини до анексованого Криму, - Данилов
10:46
Російський винищувач Су-34
ЗСУ збили російський літак на Донеччині
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV