Францію на саміті "Кримської платформи" представить очільник МЗС, - посол в Україні
Франція буде представлена на саміті "Кримської платформи" у особі міністра закордонних справ Жан-Ів Ле Дріана
Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у інтерв'ю tsn.ua.
Він сказав, що Франція з початку підтримує ініціативу з деокупації Криму.
"Ми вважаємо, що це гарна ідея повернути на порядок денний питання незаконної анексії Криму", - повідомив посол.
Де Понсен нагадав, що Крим не є питанням "нормандського" формату та Мінських угод.
"Ми будемо представлені. Наш міністр закордонних справ пан Жан-Ів Ле Дріан представлятиме Францію, як на саміті Кримської платформи, так і на святкуванні 30-ї річниці незалежності України", - підсумував посол.
- Президенти Литви та Польщі Ґітанас Науседа та Анджей Дуда візьмуть участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України та саміті "Кримської платформи".
- Президент Словаччини Зузана Чапутова візьме участь у саміті "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня у Києві.
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