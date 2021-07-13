Францію на саміті "Кримської платформи" представить очільник МЗС, - посол в Україні

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у інтерв'ю tsn.ua.



Він сказав, що Франція з початку підтримує ініціативу з деокупації Криму.



"Ми вважаємо, що це гарна ідея повернути на порядок денний питання незаконної анексії Криму", - повідомив посол.



Де Понсен нагадав, що Крим не є питанням "нормандського" формату та Мінських угод.



"Ми будемо представлені. Наш міністр закордонних справ пан Жан-Ів Ле Дріан представлятиме Францію, як на саміті Кримської платформи, так і на святкуванні 30-ї річниці незалежності України", - підсумував посол.

Президенти Литви та Польщі Ґітанас Науседа та Анджей Дуда візьмуть участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України та саміті "Кримської платформи".

Президент Словаччини Зузана Чапутова візьме участь у саміті "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня у Києві.