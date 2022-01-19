Французький актор Гаспар Ульєль помер від травми на гірськолижному курорті
У середу, 19 січня, 37-річний актор Гаспар Ульєль помер від травми на гірськолижному курорті
Про це повідомляє BFM TV.
Ульєль помер від отриманих травм на гірськолижному курорті Ла-Розьєр в Монвалезані (Савоя).
Видання зазначає, що у вівторок, 18 січня, актора доправили в університетську лікарню Гренобля, але лікарі не змогли врятувати йому життя.
Ульєль знімався у кіно з 1996 року, коли він з’явився в епізоді французького серіалу. Він також знімався у режисерів Крістофа Ганса, Жана-Пьєра Жене та Ксавьє Долана. За роль у фільмі Долана "Це всього лиш кінець світу" у 2017 році він отримав нагороду "Сезар" за кращу чоловічу роль.
Останньою появою актора на екрані стала роль у фільмі "Сибіл" 2019 року. У 2022 році він мав знятися в американському серіалі "Місячний лицар", який створив Джеремі Слейтер для Disney+ на основі однойменного персонажа з Marvel Comics.
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