Французький боксер влаштував страйк на Олімпіаді

Це сталося сьогодні, 1 серпня 2021 року, наводить подробиці Еспресо.TV.



Під час бою з британцем Фрейзером Кларком в категорії понад 91 кілограм Алієву зарахували поразку і дискваліфікували. Рефері заявив, що Алієв нібито навмисно завдавав супернику удари головою. Боксер був не згоден з таким рішенням і відмовився йти з рингу.







"Алієв сидів в кутку рингу близько 30 хвилин. Потім пішов разом з організаторами, але через 15 хвилин повернувся на ринг. Він залишався там ще близько 15 хвилин, після чого завершив страйк", - розповідає бакинський новинний портал 1news.az.



"Це був мій спосіб показати, що рішення було несправедливим. Я хотів боротися з усією цією несправедливістю... Я тренувався все своє життя для цього і програв через рішення одного рефері ", - заявив боксер.



Довідка



Мурад Алієв народився в Москві і в віці шести років переїхав до Франції.



Він є чемпіоном Франції і срібним призером Європейських ігор в Білорусі.







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