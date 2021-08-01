Французький боксер влаштував страйк на Олімпіаді
26-річний боксер з Франції азербайджанського походження Мурад Алієв влаштував страйк після того, як йому присудили поразку в чвертьфінальному поєдинку на Олімпіаді в Токіо
Це сталося сьогодні, 1 серпня 2021 року, наводить подробиці Еспресо.TV.
Під час бою з британцем Фрейзером Кларком в категорії понад 91 кілограм Алієву зарахували поразку і дискваліфікували. Рефері заявив, що Алієв нібито навмисно завдавав супернику удари головою. Боксер був не згоден з таким рішенням і відмовився йти з рингу.
"Алієв сидів в кутку рингу близько 30 хвилин. Потім пішов разом з організаторами, але через 15 хвилин повернувся на ринг. Він залишався там ще близько 15 хвилин, після чого завершив страйк", - розповідає бакинський новинний портал 1news.az.
"Це був мій спосіб показати, що рішення було несправедливим. Я хотів боротися з усією цією несправедливістю... Я тренувався все своє життя для цього і програв через рішення одного рефері ", - заявив боксер.
Довідка
Мурад Алієв народився в Москві і в віці шести років переїхав до Франції.
Він є чемпіоном Франції і срібним призером Європейських ігор в Білорусі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.73
Купівля 26.73Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.07
- Актуальне
- Важливе