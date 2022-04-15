ФСБ просить в уряду РФ більше грошей на поховання російських військових

Про це повідомляє російська служба BBC .



Виходячи з представленого проєкту рішення уряду, компенсація витрат на поховання одного загиблого на військовій службі зросте на 7 800 – 11 000 рублів до 56 400 – 74 200 рублів залежно від статусу та місця поховання..



У березні в РФ інфляція майже досягла 17% – саме на стільки фсб і просить збільшити асигнування.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb