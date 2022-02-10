ФСБ заявила про викриття групи "мінерів" будівель в ОРДЛО, РФ і Білорусі, яку нібито організував українець

Про це повідомляє російський Інтерфакс.



"Під час спільної роботи російських та закордонних правоохоронних органів встановлено, що до організації зазначеної злочинної діяльності причетні учасники так званих сваттингових інтернет-спільнот, а їх організаторами та адміністраторами були громадянин України Осипчук Антон, 2003 р.н., уродженець Волинської області, який проходить навчання на факультеті інформаційної безпеки Національного технічного університету України (м. Київ), а також його спільники", - зазначили у службі.



У ФСБ заявили, що затримані причетні до масового поширення наприкінці 2021 - початку 2022 років в інтернеті неправдивих повідомлень щодо замінування об'єктів освіти, охорони здоров'я, органів влади та управління, транспортної інфраструктури на територіях Росії, Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Молдови, а також на території "ДНР" та "ЛНР".



Щодо затриманих порушили кримінальні справи, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.



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