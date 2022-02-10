ФСБ заявила про викриття групи "мінерів" будівель в ОРДЛО, РФ і Білорусі, яку нібито організував українець
Російська ФСБ заявила про затримання у різних регіонах Росії 14 осіб, яких начебто зібрав українець для псевдомінування освітніх закладів
Про це повідомляє російський Інтерфакс.
"Під час спільної роботи російських та закордонних правоохоронних органів встановлено, що до організації зазначеної злочинної діяльності причетні учасники так званих сваттингових інтернет-спільнот, а їх організаторами та адміністраторами були громадянин України Осипчук Антон, 2003 р.н., уродженець Волинської області, який проходить навчання на факультеті інформаційної безпеки Національного технічного університету України (м. Київ), а також його спільники", - зазначили у службі.
У ФСБ заявили, що затримані причетні до масового поширення наприкінці 2021 - початку 2022 років в інтернеті неправдивих повідомлень щодо замінування об'єктів освіти, охорони здоров'я, органів влади та управління, транспортної інфраструктури на територіях Росії, Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Молдови, а також на території "ДНР" та "ЛНР".
Щодо затриманих порушили кримінальні справи, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.77
Купівля 27.77Продаж 28.04
-
EUR
Купівля 31.69Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе