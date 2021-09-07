ФСБ звинуватила українську розвідку в організації "диверсії" в окупованому Криму: "залучали" Джелялова й Ахтемових
Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований української розвідкою, а також залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов
Про це повідомляє сайт ФСБ РФ.
За даними окупантів, "диверсію" було організовано територіальним підрозділом Головного управління розвідки МО України в Херсоні - так званою оперативною службою "Таврія" за участю Меджлісу кримськотатарського народу.
"4 вересня співробітниками ФСБ Росії затримані жителі Республіки Крим – посередник – заступник голови "Меджлісу" Наріман Джелялов, безпосередні виконавці диверсії Асан і Азіз Ахтемова", – повідомляє російська спецслужба.
ФСБ стверджує, що за вказівкою одного з керівників Меджлісу "в червні виконавці виїжджали на (материкову – ред.) Україну в Херсон, де співробітники ГУР навчили їх вибухової справи".
"За вчинення диверсії військова розвідка України обіцяла їм грошову винагороду близько $2000", – стверджує ФСБ РФ.
У російській спецслужбі зазначили, що в липні вибуховий пристрій конспіративно доставили в Крим, а "акцію планувалося приурочити до Дня незалежності України".
"Організаторами диверсії є – Різа Яг'яєв-Веліулаєв, агент ГУР, який втік із Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року, в пособництві якій він брав участь, а також його куратори – співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" – Віктор Зелінський. Зазначена диверсія була санкціонована начальником ГУР МО України Кирилом Будановим – учасником невдалої акції в 2016 році, в ході якої ним було вбито співробітника ФСБ Росії", - йдеться в заяві ФСБ.
- Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемова.
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