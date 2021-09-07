ФСБ звинуватила українську розвідку в організації "диверсії" в окупованому Криму: "залучали" Джелялова й Ахтемових

Про це повідомляє сайт ФСБ РФ.

За даними окупантів, "диверсію" було організовано територіальним підрозділом Головного управління розвідки МО України в Херсоні - так званою оперативною службою "Таврія" за участю Меджлісу кримськотатарського народу.

"4 вересня співробітниками ФСБ Росії затримані жителі Республіки Крим – посередник – заступник голови "Меджлісу" Наріман Джелялов, безпосередні виконавці диверсії Асан і Азіз Ахтемова", – повідомляє російська спецслужба.

ФСБ стверджує, що за вказівкою одного з керівників Меджлісу "в червні виконавці виїжджали на (материкову – ред.) Україну в Херсон, де співробітники ГУР навчили їх вибухової справи".

"За вчинення диверсії військова розвідка України обіцяла їм грошову винагороду близько $2000", – стверджує ФСБ РФ.

У російській спецслужбі зазначили, що в липні вибуховий пристрій конспіративно доставили в Крим, а "акцію планувалося приурочити до Дня незалежності України".

"Організаторами диверсії є – Різа Яг'яєв-Веліулаєв, агент ГУР, який втік із Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року, в пособництві якій він брав участь, а також його куратори – співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" – Віктор Зелінський. Зазначена диверсія була санкціонована начальником ГУР МО України Кирилом Будановим – учасником невдалої акції в 2016 році, в ході якої ним було вбито співробітника ФСБ Росії", - йдеться в заяві ФСБ.

Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемова.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb