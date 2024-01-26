Англійський клуб підписав контракт з 19-річним українцем

Про це повідомляє офіційний сайт "Карлайл Юнайтед".

Антон Дудік вже давно перебував на перегляді в англійському клубіі зумів переконати тренерський штаб у своїй перспективі. Раніше у своїй кар'єрі 19-річний Дудік раніше грав за луцьку "Волинь" і донецький "Шахтар", а також польський "Шльонськ".

"Він ще не готовий піти в першу команду, але він, безумовно, виглядає так, ніби він багатообіцяльний. У нього є досвід роботи з кількома великими клубами в Україні, і я радий бачити, як він розвивається. Крім того, це звучить трохи м’яко, але я думаю, що хлопець заслуговує на шанс через те, через що пройшов він і його сім’я", - сказав менеджер Пол Сімпсон.