"Баєр" та "Аталанта" вийшли до фіналу Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У перших матчах "Аталанта" та "Марсель" зіграли у Франції внічию 1:1, а "Баєр" у Леверкузені переграв "Рому" - 2:0.

У повторних іграх "Аталанта" перемогла "Марсель" 2:0, а "Баєр" зіграв з "Ромою" внічию 2:2. Таким чином, у фіналі Ліги Європи зустрінуться "Аталанта" та "Баєр". Вирішальний матч відбудеться 22 травня у Дубліні (Ірландія).

Ліга Європи

Півфінал. Повторні матчі

9 травня

"Аталанта" (Італія) - "Марсель" (Франція) 3:0

Голи: Лукман, 30, Руджері, 52, Туре, 90+5

Перший матч - 1:1

"Баєр" (Німеччина) - "Рома" (Італія) 2:2

Голи: Манчіні, 82 (авт.), Станішич, 90+7 - Паредес, 41, 66

Перший матч - 2:0