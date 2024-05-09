Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Баєр" та "Аталанта" вийшли до фіналу Ліги Європи

"Баєр" та "Аталанта" вийшли до фіналу Ліги Європи

9 травня, 2024 четвер
23:57
Футбол Баєр - Рома, Ліга Європи
Зміст

У четвер, 9 травня, італійська "Аталанта" зіграла проти французького "Марселя", а німецький "Баєр" - з італійською "Ромою" у повторних півфіналах Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У перших матчах "Аталанта" та "Марсель" зіграли у Франції внічию 1:1, а "Баєр" у Леверкузені переграв "Рому" - 2:0. 

У повторних іграх "Аталанта" перемогла "Марсель" 2:0, а "Баєр" зіграв з "Ромою" внічию 2:2. Таким чином, у фіналі Ліги Європи зустрінуться "Аталанта" та "Баєр". Вирішальний матч відбудеться 22 травня у Дубліні (Ірландія). 

Ліга Європи

Півфінал. Повторні матчі

9 травня

"Аталанта" (Італія) - "Марсель" (Франція) 3:0 

Голи: Лукман, 30, Руджері, 52, Туре, 90+5   

Перший матч - 1:1

"Баєр" (Німеччина) - "Рома" (Італія) 2:2

Голи: Манчіні, 82 (авт.), Станішич, 90+7 - Паредес, 41, 66 

Перший матч - 2:0

Теги:
Спорт
Ліга Європи
єврокубки
Байєр
Аталанта
Результати футбольних матчів
Рома
Читайте також:
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
7 травня, 2024 вiвторок
"Київський режим зганяє злість на цивільних жителях Донбасу та Білгорода": росфейки за 7 травня
Карта. Авдіївка_0805
8 травня, 2024 середа
"Ситуація дуже складна": у DeepState назвали місця на фронті, де ворог просунувся й атакує
На фото: Jerry Heil в номері на Євробаченні-2024
7 травня, 2024 вiвторок
У Польщі закликають не голосувати за Україну на Євробаченні-2024 через світшот Jerry Heil з написом Banderaciaga
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.36
    Купівля 39.36
    Продаж 39.88
  • EUR
    Купівля 42.22
    Продаж 42.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
10 травня
00:35
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація у ніч на 10 травня
00:15
На фото: Логотип Євробачення-2024
У Мальме відбувся другий півфінал Євробачення-2024. Хто вийшов до гранд-фіналу
00:04
Олімпіакос - фіналіст Ліги конференцій
"Олімпіакос" пройшов "Астон Віллу" та став другим фіналістом Ліги конференцій
2024, четвер
9 травня
23:38
Оновлено
Шарль Мішель
Мішель, фон дер Ляєн, Санду та Павел підтвердили участь у Саміті миру
23:27
Тібо Куртуа і Андрій Лунін
Легенда "Реалу" Касільяс розповів, хто має захищати ворота мадридців у фіналі ЛЧ
23:03
військовий, Естонія
Естонія та союзники мають бути відкритими до обговорення ідеї відправлення військ в Україну, - заступниця глави МЗС Сілласте-Еллінг
22:50
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
Працівники підприємств з виготовлення боєприпасів не мають благати про бронь від мобілізації, - полковник СБУ Костенко
22:43
Євробачення-2024, антиізраїльські протести
У Швеції перед півфіналом Євробачення-2024 спалахнули антиізраїльські протести. До них приєдналася Грета Тунберг
22:15
Держдепартамент США
У Держдепі розповіли, коли США оголосять нові пакети озброєнь для України
21:50
Оновлено
Віктор Орбан і Сі Цзіньпін
Орбан після зустрічі зі Сі Цзіньпінем заявив, що Угорщина підтримує план Китаю щодо миру в Україні
21:46
Ексклюзив
Олександр Кубраков
"Був улюбленцем президента, а потім між ними пробігла чорна кішка": нардеп Гончаренко про звільнення віцепрем'єра Кубракова
21:25
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Німеччина придбає у США три пускові установки HIMARS для України
21:20
Ексклюзив
Тарас Загородній
Підприємства ВПК жаліються на відсутність довгострокових контрактів, - політтехнолог Загородній
21:05
"Активно готуємо на червень наступний етап зближення з ЄC": Зеленський провів розмову з фон дер Ляєн
21:00
Ексклюзив
Очільник НСТУ Чернотицький про розподіл часу в телемарафоні: "Маємо дискусію, готові до двох сценаріїв"
20:35
Сергій Рудь, ексголова УДО
Зеленський звільнив Рудя з посади начальника Управління держохорони
20:34
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
За добу Сили оборони відбили 20 ворожих атак на Авдіївському напрямку й завдали ударів по 17 районах зосередження росіян
20:17
Аналітика
Сергій Згурець
Рекордна дальність українських дронів - ураження НПЗ у Башкирії. Колонка Сергія Згурця
20:08
OPINION
Сергій Марченко
Про росіян: поки перші вбивають, другі пишуть романи й танцюють балет
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 806-го дня війни: українські дрони встановили рекорд, долетівши до НПЗ Газпрому в Башкирії, у США відновлять темпи допомоги Україні
19:51
Інфографіка
ЗСУ дрон безпілотник
В уряді пояснили, як виробники БПЛА можуть отримати пільговий грант від держави
19:33
міністр юстиції Німеччини Марко Бушман
"Потрійна проблема для України": міністр юстиції Німеччини назвав причини боротися з корупцією
19:17
Дрони-камікадзе Warmate
Україна створила секретну мережу заводів, які виробляють зброю, - El Mundo
19:12
відключення електроенергії
Німеччина надасть Україні 45 млн євро гранту на відновлення енергетики
19:05
електроенергія
Уряд готується підвищити тариф на електрику для населення, - нардеп Кучеренко
18:51
Оновлено
Валерій Залужний
Залужного офіційно звільнено з військової служби і призначено послом у Великій Британії
18:50
Ольга Стефанішина
Євросоюз продовжить тимчасовий захист для українців, - Стефанішина
18:40
криголам "Ноосфера"
Український криголам "Ноосфера" завершив третій антарктичний сезон
18:37
РФ цілий день обстрілювала Нікопольщину: загинули дві людини, є поранені
18:30
Ексклюзив
Олександр Кубраков
Кубраков намагався просувати клон законопроєкту, розкритикованого ЄС за корупційність, - журналістка Федорів
18:24
ЗСУ, мобілізація
В Україні можуть почати блокувати рахунки ухилянтів: нардеп Осадчук пояснив, як це можливо
18:15
Інфографіка
Ту-95МС
Україна порізала на брухт, Росія використовує для терору: що таке стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, яким РФ найчастіше обстрілює українські міста
18:09
OPINION
Сергій Громенко
Гасло "Ніколи знову!" - це про роззброєння
17:54
Українська гімнастка Марія Височанська тримає Олімпійський вогонь під час естафети Олімпійського та Паралімпійського вогню в Марселі
Донька українського воїна Височанська очолила спортсменів, які нестимуть Олімпійський вогонь Європою
17:53
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації
17:45
Литва прапор
Стримувальний фактор: військові Литви вперше запустять ракети з установок HIMARS
17:23
відключення електроенергії
У ДТЕК назвали єдиний дієвий спосіб захисту українських ТЕС від атак росіян
17:21
Президент Чехії Петр Павел
Україна отримає перші 180 тис. боєприпасів в межах ініціативи Чехії у червні, - президент Павел
17:10
Зеленський
Зеленський призначив гранти 15 молодим діячам мистецтв
17:10
Швеція
Швеція виділить на підтримку обороноздатності України €28 млн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV