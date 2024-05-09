"Баєр" та "Аталанта" вийшли до фіналу Ліги Європи
У четвер, 9 травня, італійська "Аталанта" зіграла проти французького "Марселя", а німецький "Баєр" - з італійською "Ромою" у повторних півфіналах Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У перших матчах "Аталанта" та "Марсель" зіграли у Франції внічию 1:1, а "Баєр" у Леверкузені переграв "Рому" - 2:0.
У повторних іграх "Аталанта" перемогла "Марсель" 2:0, а "Баєр" зіграв з "Ромою" внічию 2:2. Таким чином, у фіналі Ліги Європи зустрінуться "Аталанта" та "Баєр". Вирішальний матч відбудеться 22 травня у Дубліні (Ірландія).
Ліга Європи
Півфінал. Повторні матчі
9 травня
"Аталанта" (Італія) - "Марсель" (Франція) 3:0
Голи: Лукман, 30, Руджері, 52, Туре, 90+5
Перший матч - 1:1
"Баєр" (Німеччина) - "Рома" (Італія) 2:2
Голи: Манчіні, 82 (авт.), Станішич, 90+7 - Паредес, 41, 66
Перший матч - 2:0
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