"Барселона" перемогла "Лас-Пальмас" та наблизилась до "Реалу" і "Жирони" у чемпіонській гонці Ла Ліги
У 19-му турі чемпіонату Іспанії з футболу каталонська "Барселона" виявилась кращою за "Лас-Пальмас"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Барселони" з рахунком 2:1. Водночас "Лас-Пальмас" вийшов вперед на 12-й хвилині завдяки голу Муніра, а гравці "Барси" зуміли відповісти лише у другому таймі.
На 55-й хвилині Ферран Торрес зрівняв рахунок, а вже у компенсований арбітром час Ілкай Гюндоган реалізував пенальті і приніс "Барселоні" перемогу.
Завдяки виграшу "Барселона" набрала 41 бал і зуміла наблизитись до "Реалу" та "Жирони" у чемпіонській гонці. Мадридці і жиронці лідирують у турнірній таблиці з 48 очками.
Четверту-п'яту позицію ділять "Атлетік" і "Атлетико", які мають у своєму активі по 38 пунктів.
Ла Ліга
19-й тур
4 січня
"Лас-Пальмас" - "Барселона" 1:2
Голи: Мунір, 12 - Торрес, 55, Гюндоган, 90+3 (пен.)
Вилучення: Сінкгравен, 90+1 ("Лас-Пальмас"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.18 Купівля 38.18Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.76Продаж 42.89
- Актуальне
- Важливе