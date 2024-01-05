"Барселона" перемогла "Лас-Пальмас" та наблизилась до "Реалу" і "Жирони" у чемпіонській гонці Ла Ліги

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Барселони" з рахунком 2:1. Водночас "Лас-Пальмас" вийшов вперед на 12-й хвилині завдяки голу Муніра, а гравці "Барси" зуміли відповісти лише у другому таймі.

На 55-й хвилині Ферран Торрес зрівняв рахунок, а вже у компенсований арбітром час Ілкай Гюндоган реалізував пенальті і приніс "Барселоні" перемогу.

Завдяки виграшу "Барселона" набрала 41 бал і зуміла наблизитись до "Реалу" та "Жирони" у чемпіонській гонці. Мадридці і жиронці лідирують у турнірній таблиці з 48 очками.

Четверту-п'яту позицію ділять "Атлетік" і "Атлетико", які мають у своєму активі по 38 пунктів.

Ла Ліга

19-й тур

4 січня

"Лас-Пальмас" - "Барселона" 1:2

Голи: Мунір, 12 - Торрес, 55, Гюндоган, 90+3 (пен.)

Вилучення: Сінкгравен, 90+1 ("Лас-Пальмас"