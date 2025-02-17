"Барселона" відібрала у "Реала" лідерство в чемпіонаті Іспанії
У понеділок, 17 лютого, "Барселона" перемогла "Райо Вальєкано" та відібрала у "Реала" лідерство в чемпіонаті Іспанії з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.
"Барселону" на 28-й хвилині вивів Роберт Левандовські, який реалізував пенальті. У підсумку гол польського форварда, який з 20 голами лідирує у суперечці бомбардирів, став вирішальним.
"Барселона" перемогла "Райо Вальєкано" 1:0, набрала 51 очко та вийшла на перше місце в турнірній таблиці. Команда Ганса-Дітера Фліка за додатковими показниками випередила "Реал", який також має 51 пункт та 15 лютого втратив очки у матчі з "Осасуною" (1:1)
Чемпіонат Іспанії
24-й тур
17 лютого
"Барселона" - "Райо Вальєкано" 1:0
Гол: Левандовські, 28 (пен.)
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