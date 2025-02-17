"Барселона" відібрала у "Реала" лідерство в чемпіонаті Іспанії

Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

"Барселону" на 28-й хвилині вивів Роберт Левандовські, який реалізував пенальті. У підсумку гол польського форварда, який з 20 голами лідирує у суперечці бомбардирів, став вирішальним.

"Барселона" перемогла "Райо Вальєкано" 1:0, набрала 51 очко та вийшла на перше місце в турнірній таблиці. Команда Ганса-Дітера Фліка за додатковими показниками випередила "Реал", який також має 51 пункт та 15 лютого втратив очки у матчі з "Осасуною" (1:1)

Чемпіонат Іспанії

24-й тур

17 лютого

"Барселона" - "Райо Вальєкано" 1:0

Гол: Левандовські, 28 (пен.)