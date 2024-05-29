"Барселону" очолив тренер, який виграв ЛЧ та провалився у збірній Німеччини

Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".

Каталонці уклали з Фліком контракт до літа 2026 року. Німець змінив на посаді головного тренера "Барси" Хаві.

Останнім місцем роботи 59-річного Ганса-Дітера Фліка була збірна Німеччини, яку він мав очолювати на домашньому Євро-2024. Проте тренера звільнили після серії з чотирьох поразок у п'яти матчах, яка завершилася у вересня 2023 року розгромом на своєму полі від Японії - 1:4.

До збірної Німеччини Флік успішно попрацював з "Баварією". Під його керівництвом мюнхенський клуб двічі став чемпіоном Німеччини, здобув Кубок і Суперкубок Німеччини, став переможцем Ліги чемпіонів, а також виграв Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу. Також він тренував німецькі "Гоффенгайм" і "Вікторію Бамменталь". З 2006 до 2014 року був асистентом Йоахіма Льова у збірній Німеччини.