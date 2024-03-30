"Борусія" сенсаційно обіграла "Баварію" у Бундеслізі
У 27-му турі Бундесліги дортмундська "Борусія" перемогла "Баварію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою дортмундської "Борусії" з рахунком 2:0. Голи у ворота "Баварії" забили Карім Адеємі та Юліан Ріерсон.
Напередодні букмекери прогнозували "Баварії" легку перемогу з коефіцієнтом 1,37. На виграш БД давали 7,40.
У турнірній таблиці Серії А "Баварія" займає друге місце з 60 балами і відстає від "Байєра" на 13 очок. "Борусія Дортмунд" - четверта - 53 пункти.
Серія А
27-й тур
30 березня
"Баварія" - "Борусія Дортмунд" 0:2
Голи: Адеємі, 10, Ріерсон, 83
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