"Борусія" сенсаційно обіграла "Баварію" у Бундеслізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою дортмундської "Борусії" з рахунком 2:0. Голи у ворота "Баварії" забили Карім Адеємі та Юліан Ріерсон.

Напередодні букмекери прогнозували "Баварії" легку перемогу з коефіцієнтом 1,37. На виграш БД давали 7,40.

У турнірній таблиці Серії А "Баварія" займає друге місце з 60 балами і відстає від "Байєра" на 13 очок. "Борусія Дортмунд" - четверта - 53 пункти.

Серія А

27-й тур

30 березня

"Баварія" - "Борусія Дортмунд" 0:2

Голи: Адеємі, 10, Ріерсон, 83