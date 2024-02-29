Чемпіона світу з футболу дискваліфікували на 4 роки за допінг

Про це повідомляє The Athletic.

Поля Погба дискваліфікували на 4 роки. Француз здав позитивний допінг-тест 20 серпня 2023 року після гри серії A проти "Удінезе", в якій туринці перемогли з рахунком 3:0. У його пробі виявили перевищений вміст тестостерону.

Сам Погба відкинув звинувачення у вживанні допінгу та заявив, що оскаржуватиме рішення у Спортивному арбітражному суді.

"Я засмучений та шокований, а моє серце розбите. Все, що я побудував у своїй професійній кар’єрі, у мене забрали. Я ніколи навмисно не приймав жодних добавок, які порушують антидопінгові правила. Я подам апеляцію в CAS", - написав Погба в instagram.

Хто такий Поль Погба

30-річний Поль Погба є чемпіоном світу - 2018 у складі збірної Франції, за яку він зіграв 91 матч та забив 11 голів.

Крім "Ювентуса" півзахисник виступав за англійський "Манчестер Юнайтед". Француз є чотириразовим чемпіоном Італії та переможцем Ліги Європи у складі МЮ.