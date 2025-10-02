"Динамо" - "Крістал Пелес": де та коли дивитися стартовий матч киян у Лізі конференцій
У четвер, 2 жовтня, "Динамо" зустрічається у Любліні з англійським "Крістал Пелес" у матчі 1-го туру основного раунду Ліги конференцій
Про це повідомляє УЄФА.
Матч у польському місті Люблін, де кияни приймають своїх суперників у єврокубках, розпочнеться о 19:45. Наживо його транслюватиме Megogo.
Також на команду Олександра Шовковського у Лізі конференцій чекають матчі проти італійської "Фіорентини", боснійського "Зрінськи", кіпрської "Омонії", вірменського "Ноа" та турецького "Самсунспору".
На основному раунді Ліги конференцій усі учасники зіграють по шість матчів з різними за рейтингом командами. Вісімка найкращих у загальній турнірній таблиці напряму потрапить до 1/8 фіналу. Клуби, які фінішують на 9-24 позиціях, посперечаються за право зіграти там у стикових матчах
Ліга конференцій
Основний раунд. 1-й тур
"Динамо" (Україна) - "Крістал Пелес" (Англія)
2 жовтня. Люблін, Польща, "Арена Люблін"
Початок - 19:45
Пряма трансляція на Megogo
Як "Динамо" та "Шахтар" виступають в єврокубках
"Динамо" розпочало нинішній сезон у Лізі чемпіонів, де перемогло мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0), але поступилося кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2). Кияни продовжили виступи у Лізі Європи, де не впоралося з ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва (1:3, 1:0) та вилетіли до Ліги конференцій.
"Шахтар" стартував у ЛЄ з перемог над фінським "Ільвесом" (6:0, 0:0) та турецьким "Бешикташем" (4:2, 2:0), але поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0; 3:4 - по пен.) та також потрапив до Ліги конференцій. Там він зіграє з шотландським "Абердіном", польською "Легією", ірландським "Шемрок Роверс", хорватською "Рієкою", ісландським "Брейдабліком" і "Хамрун Спартанс".
