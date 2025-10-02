"Динамо" - "Крістал Пелес": де та коли дивитися стартовий матч киян у Лізі конференцій

Про це повідомляє УЄФА.

Матч у польському місті Люблін, де кияни приймають своїх суперників у єврокубках, розпочнеться о 19:45. Наживо його транслюватиме Megogo.

Також на команду Олександра Шовковського у Лізі конференцій чекають матчі проти італійської "Фіорентини", боснійського "Зрінськи", кіпрської "Омонії", вірменського "Ноа" та турецького "Самсунспору".

На основному раунді Ліги конференцій усі учасники зіграють по шість матчів з різними за рейтингом командами. Вісімка найкращих у загальній турнірній таблиці напряму потрапить до 1/8 фіналу. Клуби, які фінішують на 9-24 позиціях, посперечаються за право зіграти там у стикових матчах

Ліга конференцій

Основний раунд. 1-й тур

"Динамо" (Україна) - "Крістал Пелес" (Англія)

2 жовтня. Люблін, Польща, "Арена Люблін"

Початок - 19:45

Пряма трансляція на Megogo

Як "Динамо" та "Шахтар" виступають в єврокубках

"Динамо" розпочало нинішній сезон у Лізі чемпіонів, де перемогло мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0), але поступилося кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2). Кияни продовжили виступи у Лізі Європи, де не впоралося з ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва (1:3, 1:0) та вилетіли до Ліги конференцій.

"Шахтар" стартував у ЛЄ з перемог над фінським "Ільвесом" (6:0, 0:0) та турецьким "Бешикташем" (4:2, 2:0), але поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0; 3:4 - по пен.) та також потрапив до Ліги конференцій. Там він зіграє з шотландським "Абердіном", польською "Легією", ірландським "Шемрок Роверс", хорватською "Рієкою", ісландським "Брейдабліком" і "Хамрун Спартанс".