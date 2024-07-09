Фіналіст ЛЧ може стати конкурентом Мудрика в "Челсі", - ЗМІ
Лондонський "Челсі" хоче підписати лівого вінгера дортмундської "Боруссії" Каріма Адеємі
Про це повідомляє авторитетний журналіст Крістіан Фальк.
За інформацією джерела, керівництво "Челсі" зацікавлене у трансфері Каріма Адеємі і вже веде переговори щодо трансферу лівого вінгера у клуб АПЛ.
"Боруссія" просить за Адеємі 30 млн євро. Поки не відомо, чи влаштовує ця сума "Челсі". Вінгером також цікавиться туринський "Ювентус".
У минулому сезоні Карім Адеємі забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі у 34 матчах. Разом з БД дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.
- У "Челсі" на позиції Адеємі грає Михайло Мудрик.
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