Кот-д’Івуар переміг Гвінею-Бісау у матчі-відкритті Кубка африканських націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою Кот-д’Івуару з рахунком 2:0. У ворота Гвінеї-Бісау забили Секо Фофана та Жан-Філіпп Крассо.

Це був стартовий матч Кубка африканських націй-2024. У групі з командами також змагаються Нігерія та Екваторіальна Гвінея, які зустрінуться 14 січня.

Кубок африканських націй

1-й тур

13 січня

Кот-д’Івуар - Гвінея-Бісау 2:0

Голи: Фофана, 4, Крассо, 58