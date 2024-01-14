Кот-д’Івуар переміг Гвінею-Бісау у матчі-відкритті Кубка африканських націй
Ввечері суботи, 13 січня, був зіграний матч-відкриття Кубка африканських націй, де збірна Кот-д’Івуару перемогла Гвінею-Бісау
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою Кот-д’Івуару з рахунком 2:0. У ворота Гвінеї-Бісау забили Секо Фофана та Жан-Філіпп Крассо.
Це був стартовий матч Кубка африканських націй-2024. У групі з командами також змагаються Нігерія та Екваторіальна Гвінея, які зустрінуться 14 січня.
Кубок африканських націй
1-й тур
13 січня
Кот-д’Івуар - Гвінея-Бісау 2:0
Голи: Фофана, 4, Крассо, 58
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