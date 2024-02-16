Ліга Європи: результати усіх матчів 15 лютого
У четвер, 15 лютого, стартували матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV
Ліга Європи
1/16 фіналу
15 лютого
"Галатасарай" (Туреччина) - "Спарта" (Прага, Чехія) 3:2
Голи: Демірбай, 19, Мертенс, 60, Ікарді, 90+1 - Пресіадо, 47, Кухта, 65
Вилучення: Нельссон, 62 - Ринеш, 80
"Феєнорд" (Нідерланди) - "Рома" (Італія) 1:1
Голи: Пайшан, 45+1 - Лукаку, 67
"Шахтар" (Україна) - "Марсель" (Франція) 2:2
Голи: Матвієнко, 68, Егіналдо, 90+3 - Обамеянг, 63, Ндіайє, 90+1
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Спортінг" (Португалія) 1:3
Голи: Угрінич, 42 - Аменда, 31 (авт.), Дьокереш, 41 (пен.), Інасіо, 48
Вилучення: Камара, 89 ("Янг Бойз")
"Бенфіка" (Португалія) - "Тулуза" (Франція) 2:1
Голи: Ді Марія, 68 (пен.), 90+8 (пен.) - Деслер, 75
"Брага" (Португалія) - "Карабах" (Азербайджан) 2:4
Голи: Банза, 44, Моутінью, 90+1 (пен.) - Янкович, 21 (пен.), Зубір, 54, 69, Жуніньо, 65
Вилучення: Елебі, 90+6 ("Карабах")
"Ланс" (Франція) - "Фрайбург" (Німеччина) 0:0
"Мілан" - "Ренн" 3:0
Голи: Лофтус-Чік, 32, 48, Леау, 53
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.77 Купівля 37.77Продаж 38.33
- EUR Купівля 40.64Продаж 41.43
- Актуальне
- Важливе