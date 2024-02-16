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Головна Футбол Ліга Європи: результати усіх матчів 15 лютого

Ліга Європи: результати усіх матчів 15 лютого

16 лютого, 2024 п'ятниця
05:35
Футбол Шахтар - Марсель

У четвер, 15 лютого, стартували матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV

Ліга Європи

1/16 фіналу

15 лютого

"Галатасарай" (Туреччина) - "Спарта" (Прага, Чехія) 3:2

Голи: Демірбай, 19, Мертенс, 60, Ікарді, 90+1 - Пресіадо, 47, Кухта, 65

Вилучення: Нельссон, 62 - Ринеш, 80

"Феєнорд" (Нідерланди) - "Рома" (Італія) 1:1

Голи: Пайшан, 45+1 - Лукаку, 67

"Шахтар" (Україна) - "Марсель" (Франція) 2:2

Голи: Матвієнко, 68, Егіналдо, 90+3 - Обамеянг, 63, Ндіайє, 90+1

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Спортінг" (Португалія) 1:3

Голи: Угрінич, 42 - Аменда, 31 (авт.), Дьокереш, 41 (пен.), Інасіо, 48

Вилучення: Камара, 89 ("Янг Бойз")

"Бенфіка" (Португалія) - "Тулуза" (Франція) 2:1

Голи: Ді Марія, 68 (пен.), 90+8 (пен.) - Деслер, 75

"Брага" (Португалія) - "Карабах" (Азербайджан) 2:4

Голи: Банза, 44, Моутінью, 90+1 (пен.) - Янкович, 21 (пен.), Зубір, 54, 69, Жуніньо, 65

Вилучення: Елебі, 90+6 ("Карабах")

"Ланс" (Франція) - "Фрайбург" (Німеччина) 0:0

"Мілан" - "Ренн" 3:0

Голи: Лофтус-Чік, 32, 48, Леау, 53

Теги:
Спорт
Шахтар
Ліга Європи
Мілан
Галатасарай
єврокубки
Бенфіка
Результати футбольних матчів
Рома
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