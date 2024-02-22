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Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 22 лютого

22 лютого, 2024 четвер
07:00
Футбол Рафаель Леау, Мілан, Серія А, Ліга Європи

У четвер, 22 лютого, французький "Марсель" зіграє проти донецького "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції усіх матчів доступні на Megogo.

Ліга Європи

1/16 фіналу. Повторні матчі

22 лютого

19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Брага" (Португалія) 

Перший матч - 4:2

19:45 "Ренн" (Франція) - "Мілан" (Італія) 

Перший матч - 0:3

19:45 "Фрайбург" (Німеччина) - "Ланс" (Франція) 

Перший матч - 0:0

19:45 "Тулуза" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія) 

Перший матч - 1:2

22:00 "Марсель" (Франція) - "Шахтар" (Україна)

Перший матч - 2:2

22:00 "Рома" (Італія) - "Феєноорд" (Нідерланди) 

Перший матч - 1:1

22:00 "Спарта" (Чехія) - "Галатасарай" (Туреччина)

Перший матч - 2:3

22:00 "Спортінг" (Португалія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) 

Перший матч - 3:1

Теги:
Спорт
Шахтар
Ліга Європи
Мілан
Галатасарай
єврокубки
Бенфіка
Рома
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