Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 22 лютого
У четвер, 22 лютого, французький "Марсель" зіграє проти донецького "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції усіх матчів доступні на Megogo.
Ліга Європи
1/16 фіналу. Повторні матчі
22 лютого
19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Брага" (Португалія)
Перший матч - 4:2
19:45 "Ренн" (Франція) - "Мілан" (Італія)
Перший матч - 0:3
19:45 "Фрайбург" (Німеччина) - "Ланс" (Франція)
Перший матч - 0:0
19:45 "Тулуза" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія)
Перший матч - 1:2
22:00 "Марсель" (Франція) - "Шахтар" (Україна)
Перший матч - 2:2
22:00 "Рома" (Італія) - "Феєноорд" (Нідерланди)
Перший матч - 1:1
22:00 "Спарта" (Чехія) - "Галатасарай" (Туреччина)
Перший матч - 2:3
22:00 "Спортінг" (Португалія) - "Янг Бойз" (Швейцарія)
Перший матч - 3:1
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