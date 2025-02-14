Ліга конференцій: "Бетіс" розбив "Гент", результати інших матчів 1/16 фіналу
У четвер, 13 лютого, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи: іспанський "Бетіс" розгромив у гостях бельгійський "Гент" з рахунком 3:0
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Прямі путівку в 1/8 фіналу здобули англійський "Челсі", португальська "Віторія", італійська "Фіорентина", австрійський "Рапід", шведський "Юргорден", швейцарський "Лугано", польська "Легія" і бельгійський "Серкль Брюгге".
В стикових матчах грають команди, які посіли 9-24 місця у турнірній таблиці основного раунду.
Ліга конференцій
1/16 фіналу. Перші матчі
13 лютого
"Бачка-Топола"(Сербія) - "Ягеллонія" (Польща) 1:3
Голи: Мбунгу, 28 - Імас, 31, 89, Пулулу, 81
"Вікінгур" (Ісландія) - Панатінаїкос" (Греція) 2:1
Голи: Атласон, 13, Вільямссон, 56 - Йоаннідіс, 90+1 (пен.)
"Мольде" (Норвегія) - "Шемрок Роверс" (Ірландія) 0:1
Гол: Нунан, 57
Вилучення: Єнсен, 42 ("Мольде")
"Цельє" (Словенія) - АПОЕЛ (Кіпр) 2:2
Голи: Кучис, 2, 59 - Сандан Абанга, 32, Лайфіс, 70
Нереалізований пенальті: Кучіс, 59
Вилучення: Двалі, 73 (АПОЕЛ)
"Борац" (Боснія і Герцеговина) - "Олімпія" (Словенія) 1:0
Гол: Огрінец, 90+1
Нереалізований пенальті: Деспотович, 86 ("Борац")
Вилучення: Флоруц, 52 ("Олімпія")
"Гент" (Бельгія) - "Бетіс" (Іспанія) 0:3
Голи: Антоні, 47, Бакамбу, 72, Альтіміра, 84
"Копенгаген" (Данія) - "Гейденгайм" (Німеччина) 1:2
Голи: Ларссон, 45+1 - Келлер, 59, Зірслебен, 85
"Омонія" (Кіпр) - "Пафос" (Кіпр) 1:1
Голи: Семедо, 51 - Оршич, 84
Нереалізований пенальті: Танкович, 74 ("Пафос")
Повторні матчі відбудуться 20 лютого
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