Мбаппе перейшов із ПСЖ до "Реалу": ЗМІ назвали зарплату форварда у Мадриді

Про це пише The Guardian.

За даними британського видання, Мбаппе отримуватиме у "Реалі" від 15 млн євро до 20 млн євро за сезон. Зарплата форварда щорічно зростатиме.

Крім цього, французу виплатять бонус за підписання контракту з мадридським клубом у 125 млн євро. Його розподілять на п'ять сезонів. Також за Мбаппе залишаться 80% доходів від його іміджевих прав.

"Реал" оголосив про перехід Мбаппе 3 червня та уклав із 25-річним нападником контракт на 5 років. Він перейшов із французького ПСЖ на правах вільного агента.

Хто такий Кіліан Мбаппе

У нинішньому сезоні Мбаппе зіграв за ПСЖ 46 матчів в усіх турнірах, забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.

Загалом з парижанами форвард 6 разів ставав чемпіоном Франції та тричі здобував кубок країни. До ПСЖ Мбаппе перейшов у 2018 році за 180 млн євро з "Монако", з яким також виграв чемпіонський титул.

Кіліан Мбаппе зіграв 76 матчів та забив 46 м'ячів за збірну Франції. Разом з національною командою він став у 2018 році чемпіоном світу, а у 2022-му - виграв Лігу націй.