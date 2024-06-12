Мессі розповів, у якому клубі завершить кар'єру

Про це Мессі сказав у інтерв'ю ESPN.

За словами аргентинського форварда, у нього залишилося небагато часу, а "Інтер Маямі" стане останнім клубом в його кар'єрі.

"Інтер Маямі" буде моїм останнім клубом… Люблю грати у футбол, мені це все більше подобається, бо усвідомлюю, що часу стає все менше і менше", - сказав Мессі та таким чином дав зрозуміти, що, попри сподівання фанів, не збирається повертатися до аргентинського "Ньюеллс Олд Бойз", в якому розпочинав кар'єру.

Контракт Мессі з "Інтер Маямі" розрахований до грудня 2025 року. Він виступає за клуб, власником якого є англійський футболіст Девід Бекхем з літа минулого року. У нинішньому сезоні Мессі зіграв 15 матчів, забив 14 голів та віддав 11 результативних передач.

36-річний Ліонель Мессі у 2003 - 2021 роках грав за іспанську "Барселону", після чого два сезони провів у французькому ПСЖ. Він є восьмиразовим володарем "Золотого м'яча".