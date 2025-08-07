"Полісся" — "Пакш": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Гра відбудеться у словацькому місті Прешов та розпочнеться о 21:00. Наживо її транслюватиме телеканал УПЛ ТБ, який доступний на MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV та інших OTT-платформах.

"Полісся" розпочало виступ у Лізі конференцій з другого відбіркового раунду. Там команда з Житомира пройшла андоррський клуб "Санта Колома". Після номінально домашньої поразки 1:2, команда Руслана Ротаня перемогла у гостях - 4:1.

"Пакш" розпочав єврокубковий сезон у Лізі Європи, де поступився румунському "Клужу" (0:0, 0:3). В другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій угорці здолали словенський "Марібор" (1:0, 1:1).

"Полісся" та "Пакш" проведуть матч-відповідь 14 серпня в Угорщині. Переможець протистояння вийде до плей-оф відбору Ліги конференцій, де зустрінеться з італійською "Фіорентиною".

Ліга конференцій

Кваліфікація. 3-й раунд, 1-й матч

"Полісся" (Україна) - "Пакш" (Угорщина)

7 серпня, Прешов, Словаччина, "Татран Арена"

Початок - 21:00

Пряма трансляція на УПЛ ТБ