"Реал" несподівано програв "Атлетіку" у Ла Лізі: Мбаппе не забив пенальті

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Атлетік" - "Реал" закінчився поразкою мадридського клубу з рахунком 1:2. Хоч до початку зустрічі представники столиці Іспанії вважались фаворитами.

На 14-й хвилині Кіліан Мбаппе відзначився забитим мʼячем, але гол скасували через офсайд.

Натомість "Атлетік" забив у другому таймі: Алекс Беренгер відкрив рахунок у зустрічі на 53-й хвилині. "Реал" відповів на 78-й, відзначився Джуд Беллінгем.

Хоча зрівняти могли і раніше, проте Мбаппе не зумів реалізувати пенальті.

Переможний гол відбувся на 80-й хвилині. Гол Горки Гурусети став останнім у цій зустрічі.

Ла Ліга

19-й тур, перенесений матч

4 грудня

"Атлетік" - "Реал" 2:1

Голи: Беренгер, 53,Гурусета, 80 - Беллінгем, 78

Нереалізований пенальті: Мбаппе, 68