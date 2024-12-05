"Реал" несподівано програв "Атлетіку" у Ла Лізі: Мбаппе не забив пенальті
У перенесеному матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Атлетік" з Більбао переграв мадридський "Реал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Атлетік" - "Реал" закінчився поразкою мадридського клубу з рахунком 1:2. Хоч до початку зустрічі представники столиці Іспанії вважались фаворитами.
На 14-й хвилині Кіліан Мбаппе відзначився забитим мʼячем, але гол скасували через офсайд.
Натомість "Атлетік" забив у другому таймі: Алекс Беренгер відкрив рахунок у зустрічі на 53-й хвилині. "Реал" відповів на 78-й, відзначився Джуд Беллінгем.
Хоча зрівняти могли і раніше, проте Мбаппе не зумів реалізувати пенальті.
Переможний гол відбувся на 80-й хвилині. Гол Горки Гурусети став останнім у цій зустрічі.
Ла Ліга
19-й тур, перенесений матч
4 грудня
"Атлетік" - "Реал" 2:1
Голи: Беренгер, 53,Гурусета, 80 - Беллінгем, 78
Нереалізований пенальті: Мбаппе, 68
- У турнірній таблиці "Реал" втратив можливість наблизитись до "Барселони". У каталонців 37 очок, а у мадридців 33, водночас матч у запасі.
- "Атлетік" з 29 пунктами йде четвертим - 29 набраних пунктів.
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