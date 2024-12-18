"Реал" - "Пачука": де та коли дивитись фінал Міжконтинентального кубка

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Гра відбудеться в Лусаїлі та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наживо її транслюватиме Setanta Sports.

Для мадридців, за яких виступає український голкіпер Андрій Лунін, матч проти мексиканців буде першим на турнірі. "Пачука" на шляху до фіналу в 1/4 перемогла бразильський "Ботофаго" (3:0), а у півфіналі здолала у серії післяматчевих пенальті єгипетський "Аль-Ахлі" ((0:0; 6:5).

Міжконтинентальний кубок

Фінал

"Реал" (Іспанія) - "Пачука" (Мексика)

18 грудня, Лусаїл, Катар, Lusail Stadium

Початок - 19:00

Пряма трансляція на Setanta Sports

Що відомо про Міжконтинентальний кубок

ФІФА відновив розіграш Міжконтинентального кубку після реформування клубного чемпіонату світу. Турнір щорічно проходитиме за старим форматом ЧС серед клубів - за участю переможців головних континентальних турнірів. Натомість перший клубний ЧС за участю 32 команд відбудеться влітку 2025 року в США.

Міжконтинентальний кубок розігрувався з 1960 до 2004 року між переможцями найпрестижніших клубних турнірів Європи та Південної Америки.