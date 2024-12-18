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Головна Футбол "Реал" - "Пачука": де та коли дивитись фінал Міжконтинентального кубка

"Реал" - "Пачука": де та коли дивитись фінал Міжконтинентального кубка

Дмитро Марценишин
18 грудня, 2024 середа
06:55
Футбол Андрій Лунін

У середу, 18 грудня, у Катарі іспанський "Реал" та мексиканська "Пачука" зустрічаються у фіналі Міжконтинентального кубка

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.  

Гра відбудеться в Лусаїлі та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наживо її транслюватиме Setanta Sports.

Для мадридців, за яких виступає український голкіпер Андрій Лунін, матч проти мексиканців буде першим на турнірі. "Пачука" на шляху до фіналу в 1/4 перемогла бразильський "Ботофаго" (3:0), а у півфіналі здолала у серії післяматчевих пенальті єгипетський "Аль-Ахлі" ((0:0; 6:5).

Міжконтинентальний кубок

Фінал

"Реал" (Іспанія) - "Пачука" (Мексика) 

18 грудня, Лусаїл, Катар, Lusail Stadium

Початок - 19:00

Пряма трансляція на Setanta Sports 

Що відомо про Міжконтинентальний кубок

ФІФА відновив розіграш Міжконтинентального кубку після реформування клубного чемпіонату світу. Турнір щорічно проходитиме за старим форматом ЧС серед клубів - за участю переможців головних континентальних турнірів. Натомість перший клубний ЧС за участю 32 команд відбудеться влітку 2025 року в США.   

Міжконтинентальний кубок розігрувався з 1960 до 2004 року між переможцями найпрестижніших клубних турнірів Європи та Південної Америки.  

Теги:
Новини
Спорт
ФІФА
Реал
Андрій Лунін
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