Ребров прокоментував результати жеребкування відбору ЧС-2026

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами Реброва, зараз немає слабких суперників, проте збірна України здатна грати з усіма.

"Будь-які суперники важкі. Гадаю, грати можна з усіма. Так, із першого кошика нам випала Франція чи Хорватія... На мою думку, французи — фаворити, але подивимось. Будемо готуватися й боротися. У французів і рейтинг вищий, але я дивився матчі хорватів і розумію, що це також дуже серйозна команда", - сказав Ребров.

Він також відзначив збірну Ісландії, багато гравців якої виступають у найсильніших європейських чемпіонатах.

"Дуже важко буде грати в Ісландії, адже вдома ця команда виступає потужно. Останнім часом ісландці дуже додали. Багато їхніх футболістів виступає в топчемпіонатах", - резюмував Ребров.

Збірна України у відборі ЧС-2026 потрапила до групи D, де її суперниками стануть Ісландія, Азербайджан та переможець чвертьфіналу Ліги націй між Францією та Хорватією.

Напряму на ЧС-2026 вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах.