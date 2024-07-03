"Шахтар" близький до трансферу футболіста з топ-чемпіонату

Про це повідомляє хорватське видання Germanijak.

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна та головний тренер Марино Пушич серйозно зацікавлені у трансфері 24-річному Бартола Франьїча.

У "Шахтарі" впевнені, що опорний півзахисник "Вольфсбурга" зможе підсилити основний склад команди. За інформацією джерела, найближчими днями сторони повинні домовитись про трансфер.

Німецький "Вольфсбург" купив хорвата влітку 2022 року. Загребське "Динамо" отримало тоді 7,5 млн євро. Фінансові умови теперішньої угоди поки не розголошуються.

Минулий сезон Франьїч відіграв в оренді в "Дармштадті". На рахунку опорника 20 матчів та 1 асист.