"Шахтар" дізнався своїх суперників в Лізі Чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" проведе 8 матчів. Груп не буде. У новому форматі Ліги Чемпіонів буде зведена таблиця.

Українці зіграють проти таких клубів:

Баварія.

Боруссія Д.

Аталанта.

Арсенал.

Янг Бойз.

ПСВ.

Болонья.

Брест.

Перші вісім команд вийдуть в 1/8, а клуби, які посядуть місця з дев’ятого по 24-те зіграють за право приєднатися до вісімки найкращих.

Остаточний календар з датами УЄФА опублікує 31 серпня. Загалом перші матчі оновленої ЛЧ заплановані на 17-18 вересня.