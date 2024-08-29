"Шахтар" дізнався своїх суперників в Лізі Чемпіонів
У четвер, 29 серпня, у Монако пройшло жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів 2024/25. Донецький "Шахтар" дізнався своїх суперників
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" проведе 8 матчів. Груп не буде. У новому форматі Ліги Чемпіонів буде зведена таблиця.
Українці зіграють проти таких клубів:
- Баварія.
- Боруссія Д.
- Аталанта.
- Арсенал.
- Янг Бойз.
- ПСВ.
- Болонья.
- Брест.
Перші вісім команд вийдуть в 1/8, а клуби, які посядуть місця з дев’ятого по 24-те зіграють за право приєднатися до вісімки найкращих.
Остаточний календар з датами УЄФА опублікує 31 серпня. Загалом перші матчі оновленої ЛЧ заплановані на 17-18 вересня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
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