Стартує сезон УПЛ 2025/26: розклад матчів і трансляцій 1-го туру
У пʼятницю, 1 серпня, стартує новий сезон чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт Української Премʼєр-ліги.
Трансляції усіх матчів чемпіонату України у цьому сезоні доступні на "УПЛ ТБ".
Українська Премʼєр-ліга
1-й тур
1 серпня, пʼятниця
15:30 "Колос" - "Кривбас"
18:00 "Рух" - "Полтава"
2 серпня, субота
15:30 "Верес" - "Динамо"
18:00 "Зоря" - "ЛНЗ Черкаси"
3 серпня, неділя
13:00 "Кудрівка" - "Олександрія"
15:30 "Епіцентр" - "Шахтар"
18:00 "Карпати" - "Полісся"
4 серпня, понеділок
18:00 "Металіст 1925" - "Оболонь"
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