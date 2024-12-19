Трубін зіграв за "Бенфіку" десятий "сухий" матч в сезоні

Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".

Трубін відстояв "на нуль" у матчі 8-го туру чемпіонату Португалії проти "Насьонала". Українець допоміг лісабонцям виграти у гостях з рахунком 2:0. Дубль у переможців зробив аргентинець Анхель Ді Марія.

"Бенфіка" набрала 35 очок та вийшла в турнірній таблиці на друге місце та відстає від лідера - "Спортинга" - на 1 пункт.

23-річний Трубін у нинішньому сезоні зіграв за "Бенфіку" 21 матч в усіх турнірах, пропустив 15 голів та в 10 зустрічах залишив свої ворота недоторканими.

Чемпіонат Португалії

Матч 8-го туру

19 грудня

"Насьонал" - "Бенфіка" 0:2

Голи: Ді Марія, 59, 74