Трубін зіграв за "Бенфіку" десятий "сухий" матч в сезоні
Український голкіпер португальського футбольного клубу "Бенфіка" Анатолій Трубін вдесяте за сезон не пропустив жодного гола
Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".
Трубін відстояв "на нуль" у матчі 8-го туру чемпіонату Португалії проти "Насьонала". Українець допоміг лісабонцям виграти у гостях з рахунком 2:0. Дубль у переможців зробив аргентинець Анхель Ді Марія.
"Бенфіка" набрала 35 очок та вийшла в турнірній таблиці на друге місце та відстає від лідера - "Спортинга" - на 1 пункт.
23-річний Трубін у нинішньому сезоні зіграв за "Бенфіку" 21 матч в усіх турнірах, пропустив 15 голів та в 10 зустрічах залишив свої ворота недоторканими.
Чемпіонат Португалії
Матч 8-го туру
19 грудня
"Насьонал" - "Бенфіка" 0:2
Голи: Ді Марія, 59, 74
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