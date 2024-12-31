"Великому місту - велику команду": "Карпати" і "Рух" оголосили про обʼєднання задля львівського футболу
У вівторок, 31 грудня, клуби Української Премʼєр-ліги "Карпати" і "Рух" повідомили, що працюватимуть разом, щоб принести справжню силу львівському футболу
Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Карпати".
"Львів – місто великих футбольних традицій та амбіцій. Тут зародився український футбол, у нашому місті починали свій спортивний шлях багато відомих гравців і тренерів, а численні уболівальники завжди прагнуть бачити свою команду серед претендентів на найвищі нагороди", - пише пресслужба.
У заяві наголошують, що Львів в Українській Премʼєр-лізі гідно представляють "Карпати" і "Рух", але місто "варте більшого" - клубу, який боротиметься за лідерські позиції та гратиме в єврокубках.
"Така мета у наш непростий час потребує нестандартних дій і рішень. Власне тому засновники та керівники обидвох клубів вирішили об’єднати зусилля задля розвитку футбольного клубу "Карпати"", - ідеться в заяві.
Починаючи з наступного сезону "Рух" зосередиться на підготовці юних талантів на базі створеної Академії, а також початковій адаптації до дорослого футболу. Згодом цих гравців залучатимуть до "Карпат".
За інформацією "ТаТоТаке", дехто з лідерів "Руху" зможуть посилити "Карпати" вже цієї зими.
- "Карпати" з 24 балами завершили першу частину сезону УПЛ та пішли на перерву шостими. "Рух" має 23 пункти й посідає в таблиці сьому позицію.
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