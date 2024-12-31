"Великому місту - велику команду": "Карпати" і "Рух" оголосили про обʼєднання задля львівського футболу

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Карпати".

"Львів – місто великих футбольних традицій та амбіцій. Тут зародився український футбол, у нашому місті починали свій спортивний шлях багато відомих гравців і тренерів, а численні уболівальники завжди прагнуть бачити свою команду серед претендентів на найвищі нагороди", - пише пресслужба.

У заяві наголошують, що Львів в Українській Премʼєр-лізі гідно представляють "Карпати" і "Рух", але місто "варте більшого" - клубу, який боротиметься за лідерські позиції та гратиме в єврокубках.

"Така мета у наш непростий час потребує нестандартних дій і рішень. Власне тому засновники та керівники обидвох клубів вирішили об’єднати зусилля задля розвитку футбольного клубу "Карпати"", - ідеться в заяві.

Починаючи з наступного сезону "Рух" зосередиться на підготовці юних талантів на базі створеної Академії, а також початковій адаптації до дорослого футболу. Згодом цих гравців залучатимуть до "Карпат".

За інформацією "ТаТоТаке", дехто з лідерів "Руху" зможуть посилити "Карпати" вже цієї зими.