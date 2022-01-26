Футболіст "Шахтаря" розповів, що сталося з його квартирою в окупованому Донецьку
Захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов заявив, що йому вдалося продати свою квартиру в окупованому росіянами Донецьку
Про це Кривцов розповів у програмі "Пряма червона" в YouTube.
За його словами, цього року він продав квартиру, яка у нього залишилася в окупованому Донецьку.
"З нерухомості у мене там залишалася квартира, цього року її продав. За смішні гроші, рази у чотири втратив. Але нам гріх скаржитися, "Шахтар" створює нам усі умови, а у людей не те, що нерухомість там – вони просто не можуть виїхати", – сказав Кривцов.
Він також пригадав, як у 2014 році рятував з бази "Шахтаря" власне авто.
"Виїжджаючи з Донецька до Запоріжжя у відпустку, залишив машину на базі, оскільки вона далеко від міста. Але щойно я приїхав до Запоріжжя, як мені дзвонить начальник служби безпеки і каже: "Забирай машину, бо ми не знаємо, куди може прилетіти". Я забрав, а за короткий проміжок часу базу обстріляли", - розповів Кривцов.
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