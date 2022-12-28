Футболіст "Зорі" перейшов у сербський клуб
Півзахисник "Зорі" Крістіан став гравцем сербського клубу "Младость"
Про це повідомляє офіційний сайт "Младость".
Детальної інформації про трансфер Крістіана у "Младость". Контракт бразильця зі "Зорею" був чинний до 2024 року.
У цьому сезоні 23-річний бразилець провів 8 матчів за луганську "Зорю". Форвард віддав 4 результативні передачі.
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