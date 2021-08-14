Гаїті сильно струсонуло. Магнітуда - 7,2 бали

Епіцентр коливань знаходився приблизно за 150 км на захід від столиці Порт-о-Пренс приблизно о 8.30 за місцевим часом і мав глибину 10 км. Це встановила Геологічна служба США (USGS), передає Еспресо.TV.



Землетрус, який відчули на Карибах, у тому числі на Кубі та Ямайці, стався трохи більше місяця по тому як президент Гаїті Жовенель Мойсе був вбитий у своїй резиденції в Порт-о-Пренсі.



Нагадаємо, 2010 року на Гаїті мав місце землетрус магнітудою 7,0.

Тоді загинуло понад 200 тис. людей.

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