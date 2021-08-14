Гаїті сильно струсонуло. Магнітуда - 7,2 бали
В суботу, 14 серпня 2021 року, на Гаїті стався потужний землетрус
Епіцентр коливань знаходився приблизно за 150 км на захід від столиці Порт-о-Пренс приблизно о 8.30 за місцевим часом і мав глибину 10 км. Це встановила Геологічна служба США (USGS), передає Еспресо.TV.
Землетрус, який відчули на Карибах, у тому числі на Кубі та Ямайці, стався трохи більше місяця по тому як президент Гаїті Жовенель Мойсе був вбитий у своїй резиденції в Порт-о-Пренсі.
"Масштаби збитків були не одразу зрозумілі, хоча зображення, що циркулюють у соціальних мережах, свідчать про те, що південно-західна частина острова поблизу епіцентру землетрусу постраждала особливо сильно. Кадри та фотографії показують будівлі, які були перетворені на уламки, та розбиті транспортні засоби в містах Жеремі та Ле -Кай. На одному зображенні помітно обвалений шпиль собору Святого Луї, XIX століття, в Жеремі", - пише з цього приводу британська газета The Guardian.
Мешканці Порт-о-Пренса залишили свої будинки, щойно відчувши коливання земної поверхні.
Як зазначають американські сейсмологи, за 20 хвилин хвилин у цьому ж регіоні був зареєстрований другий землетрус магнітудою 5,2.
- Нагадаємо, 2010 року на Гаїті мав місце землетрус магнітудою 7,0.
- Тоді загинуло понад 200 тис. людей.
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