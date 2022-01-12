Ганьба дня: на Кубку Африки організатори тричі ввімкнули помилковий гімн Мавританії. Відео

Про це повідомляє RMC Sport.



Перед стартом зустрічі між національними командами традиційно лунають гімни країн, які змагатимуться між собою. Не виключенням став і Кубок Африки з футболу, де сьогодні зустрічались Мавританія та Гамбія.



Хоча організатори припустили дуже ганебну помилку, коли вмикали гімн Мавританії. Працівники тричі включили помилковий гімн країни, після чого так і не знайшли правильну мелодію і ввімкнули національну пісню Гамбії.



Гравці та тренерський штаб збірної Мавританії відреагував неоднозначно. Низка гравців посміялись, але були й такі, хто виглядав дуже роздратованим.

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