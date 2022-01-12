Ганьба дня: на Кубку Африки організатори тричі ввімкнули помилковий гімн Мавританії. Відео
Організатори Кубка Африки припустилися ганебної помилки під час виконання гімнів перед матчем Мавританія - Гамбія
Про це повідомляє RMC Sport.
Перед стартом зустрічі між національними командами традиційно лунають гімни країн, які змагатимуться між собою. Не виключенням став і Кубок Африки з футболу, де сьогодні зустрічались Мавританія та Гамбія.
Хоча організатори припустили дуже ганебну помилку, коли вмикали гімн Мавританії. Працівники тричі включили помилковий гімн країни, після чого так і не знайшли правильну мелодію і ввімкнули національну пісню Гамбії.
Гравці та тренерський штаб збірної Мавританії відреагував неоднозначно. Низка гравців посміялись, але були й такі, хто виглядав дуже роздратованим.
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