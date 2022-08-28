Гарантій безпеки Росії ніхто давати не буде, - дипломат Хара

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Слова Медведєва про гарантії безпеки для Росії слід трактувати зовсім по іншому. Вони вважають, що НАТО має прибратися з Центральної та Східної Європи. Це саме та частина, яка найбільш вразлива до російської агресії. Тобто фактично Москва хоче залишити ці країни беззахисними. Далі США мають прибратися з європейського континенту. Безумовно, що вони не хотіли б бачити на території Європи американських військ та ядерної зброї. Ці вимоги ніхто не буде виконувати. І ніхто гарантій безпеки для Росії не буде давати", - пояснив Хара.



Дипломат переконаний, що Росія стала на шлях самознищення.



"Які можуть бути гарантії безпеки для Росії, коли вона сама порушує принцип непорушності кордонів!? На мою думку, Росія сама зробила крок на самознищення, а Збройні сили України та українці тільки пришвидшують цей процес", - додав він.



27 серпня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що умовами припинення війни є відмова України від вступу в НАТО та угода про гарантії безпеки для Росії.