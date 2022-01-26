Гармаш щодо пропозиції Туреччини перемістити зустрічі ТКГ до Стамбулу: РФ не хоче "переїзду", пропонує Москву, Донецьк чи Луганськ

Про це повідомив представник окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) у складі української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш у facebook.

"Сьогоднішнє засідання ТКГ було одним із найспокійніших на моїй пам'яті. І, напевно, найкоротшим – лише три години... ні про що серйозне не домовилися. Не видно, щоб переговорна стратегія РФ чи України змінювалася під впливом зовнішніх факторів", - зазначив він.

За його словами, питання полонених, відкриття КПВВ та дотримання режиму тиші залишаються підвішеними Москвою у невизначеності.

"РФ як і раніше - "посередник", а представники Росії з ОРДЛО корчать із себе "делегації". Україна, як і раніше, не визнає ОРДЛО стороною конфлікту та суб'єктом переговорів", - наголосив Гармаш.

Він зазначив, що обговорюючи Стамбул як можливу локацію для зустрічей в офлайні, "міністр" "ЛНР" Дейнего зажадав від Турецької Республіки "офіційних документів з гарантіями безпеки" і, по суті, визнання Туреччиною паспортів "ДНР"-"ЛНР" , оскільки не всі учасники їхніх "делегацій" мають українські або навіть російські паспорти.

"У свою чергу, представник Росії, не чекаючи турецьких гарантій, заявив, що росіянам "Стамбул логістично не зручний...", їм "переважніше Мінськ", або навіть "міста РФ або України, наприклад, Москва, Донецьк або Луганськ", - зауважив Гармаш.

Він додав, що питання з локацією, як і з самою можливістю зустрічей ТКГ офлайн, залишається відкритим.





У середу, 26 січня, у відповідь на запит голови ОБСЄ Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у Стамбулі.

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