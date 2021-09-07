"Гарна новина": Кулеба заявив, що росіяни "вже торгуються" щодо теми Криму на можливій зустрічі Путіна і Зеленського
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що РФ торгується щодо питання окупованого Криму у порядку денному можливої зустрічі президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна
Про це передає Укрінформ.
"Гарна новина: вони вже торгуються. Якщо починалося спочатку з боку Москви, що незрозуміло, про що говорити, категорично не збігаються порядки денні і бачення цієї зустрічі, тепер вже йдеться про її порядок денний", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що самітом Кримської платформи Україна показала, що Крим ніколи не забудуть, і це не та тема, щодо якої можливі компроміси.
"Я переконаний, що тема Криму буде в порядку денному за будь-яких обставин. Питання в тому, скажімо так, як це буде публічно висвітлюватися, але, насправді, зустріч з Путіним - це те, до чого ми готові, а вони постійно шукають привід, як з цього зіскочити, і ось фундаментальна різниця між нами", - наголосив міністр.
Кулеба зауважив, що українська сторона закликає Росію погодитися на зустріч президентів і провести відверту розмову про те, яким чином ми будемо припиняти російську агресію проти нашої держави і деокуповувати наші території.
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