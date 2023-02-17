Гайдай: на напрямок Кремінної ворог кинув усі свої зусилля
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай ствердив, що нині усі зусилля російської армії в регіоні кинуті на напрямок Кремінної
Про це поінформував Сергій Гайдай у телеграмі.
"На всіх напрямках набагато збільшилася кількість обстрілів та наступів, і зараз навіть підключають уже авіацію. Та якою б важкою ситуація на сьогодні не була - вона абсолютно контрольована: і в Білогорівці, і напрямок Кремінна - Лиман, і напрямок Сватове - Куп’янськ", - заявив голова Луганської ОВА.
Однак серед усіх перелічених напрямків Сергій Гайдай відзначив саме Кремінну: "Окупанти зараз кидають туди всі зусилля, там постійно намагання прорвати нашу оборону, туди й вони кидають свою важку техніку".
Прикметно, що росіяни надалі масовано обстрілюють міста:
"В Білогорівці, напевно, не залишилося жодного квадратного метра, куди б не били російські снаряди", - додав очільник ОВА.
- Нагадаємо, ранком Генеральний штаб ЗСУ звітував, що до окупованого Луганська приїхала нова група іранських інструкторів із запуску безпілотників.
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