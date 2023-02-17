Гайдай: на напрямок Кремінної ворог кинув усі свої зусилля

Про це поінформував Сергій Гайдай у телеграмі.

"На всіх напрямках набагато збільшилася кількість обстрілів та наступів, і зараз навіть підключають уже авіацію. Та якою б важкою ситуація на сьогодні не була - вона абсолютно контрольована: і в Білогорівці, і напрямок Кремінна - Лиман, і напрямок Сватове - Куп’янськ", - заявив голова Луганської ОВА.

Однак серед усіх перелічених напрямків Сергій Гайдай відзначив саме Кремінну: "Окупанти зараз кидають туди всі зусилля, там постійно намагання прорвати нашу оборону, туди й вони кидають свою важку техніку".

Прикметно, що росіяни надалі масовано обстрілюють міста:

"В Білогорівці, напевно, не залишилося жодного квадратного метра, куди б не били російські снаряди", - додав очільник ОВА.