Газосховища ЄС заповнені на 90% - раніше від запланованого терміну

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Запаси газу в ЄС досягли 90% значно раніше запланованого терміну. Це допоможе нам бути в безпеці цієї зими. Разом ми відмовляємося від російського газу", - написала вона.



"І ми продовжуємо паралельно працювати над більш різноманітними джерелами енергії для майбутнього", - додала політикиня.

ЄС планував досягти заповненості сховищ на 90% не раніше 1 листопада 2023 року.