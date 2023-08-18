Газосховища ЄС заповнені на 90% - раніше від запланованого терміну
Підготовка Євросоюзу до нового опалювального сезону триває. Наразі заповнено 90% газосховищ, це сталося раніше запланованого терміну
Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Запаси газу в ЄС досягли 90% значно раніше запланованого терміну. Це допоможе нам бути в безпеці цієї зими. Разом ми відмовляємося від російського газу", - написала вона.
"І ми продовжуємо паралельно працювати над більш різноманітними джерелами енергії для майбутнього", - додала політикиня.
ЄС планував досягти заповненості сховищ на 90% не раніше 1 листопада 2023 року.
- Україна готова надати в користування європейським партнерам до 15 млрд кубометрів газосховищ.
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