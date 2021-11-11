Газпром повернув обсяги транзиту газу через Україну до контрактних, - Оператор ГТС

Про це у Facebook повідомив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.



"Газпром рапортує про збільшення постачання до ЄС, але факти кажуть про інше. Обсяг щоденного транзиту через Україну просто повернувся до контрактних обсягів у 109 млн куб.м після зниження до майже 57 млн кум. м у перші дні листопада", - написав Макогон.



Він підкреслив, що ніяких додаткових обсягів, які перевищують транзитний контракт, Газпром не бронював, тому говорити про збільшення постачання до ЄС через Україну не варто.



Макогон нагадав, що транзит станом на цю дату в 2020 році був 178,4 млн куб.м, а в 2019 році - 277,3 млн куб.м на добу. Він додав, що Україна готова транзитувати до 250 млн куб.м на добу, що в 2,5 разів перевищує наявний обсяг.

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