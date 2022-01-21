Генасамблея ООН підтримала резолюцію, що відкидає й засуджує заперечення Голокосту

Про це пише Укрінформ.



Резолюцію внесли Німеччина й Ізраїль. Її підтримали 114 із 193 країн, а проти документа виступив тільки Іран.



Резолюція стверджує, що пам'ять про злочини націонал-соціалістів має провідне значення для запобігання новим актам геноциду, а "ігнорування історичного факту тих жахливих подій збільшує ризик їхнього повторення".



Генасамблея ООН "відкидає й беззастережно засуджує будь-яке повне або часткове заперечення Голокосту як історичної події", а також закликає всі країни-учасниці Генеральної асамблеї "беззастережно відкидати будь-яке повне або часткове заперечення Голокосту як історичної події або будь-яке спотворення його історії та будь-які дії, вчинені з цією метою".



Генсек ООН Антоніу Гутерреш вітає ухвалення цієї історичної резолюції, розповів його речник Стефан Дюжаррік.



"Ми ніколи не повинні послаблювати пильність стосовно спроб заперечувати, спотворювати чи применшувати значення Голокосту. Ми також повинні адаптуватися й реагувати на нові форми антисемітизму, які підживлюються невіглаством або поширюваними в Інтернеті теоріями змови. Сьогоднішня резолюція, ухвалена консенсусом, ясно дає зрозуміти, що всі держави-члени мають засудити заперечення Голокосту та активно боротися з ним", - наголосив він.



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