Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію Генасамблеї ООН.

Відповідно до голосування:

107 делегацій підтримали відкрите голосування;

13 висловилися проти;

39 утримались від голосування.

Відтак, голосування за проєктом резолюції про засудження "референдумів" на окупованих областях України буде відкритим.

Як зазначає ВВС, рішення винести це питання на розгляд 193 учасників Генасамблеї було ухвалено після того, як 30 вересня Росія використала своє право вето в Раді Безпеки та заблокувала проект резолюції, що засуджує оголошену анексію.

Тепер Генеральна Асамблея має проголосувати за проектом резолюції, що підтверджує, що такого роду анексія є незаконною з погляду міжнародного права.

Перед тим, як відбудеться голосування, свою думку висловлять представники більш ніж 60 країн.

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