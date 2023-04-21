Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн групи "Раймштайн", яку транслював Еспресо.

"Понад 55 млрд доларів допомоги уже отримала Україна. Ми надавали їй всю можливу важку техніку, амуніцію, сотні танків, сотні машин бронетехніки. 250 солдатів проходять навчання на території східного флангу НАТО, 65 солдатів нещодавно закінчили навчання на системах ППО Patriot", - сказав він.

Міллі додав, що союзники надалі продовжать допомагати Україні встояти та мати належну оборонну потужність.

"Ми будемо проводити тренінги для танкістів та для використання систем ППО. Будемо надавати амуніцію для танків, систем ППО, артснаряди та ракети, а також додаткові ресурси. Ми хочемо підтвердити, що ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Ми розробляємо новий пакет допомоги у рамках нашої відданості Україні. Наше завдання щодо України - найперше організувати допомогу Україні, навчання для їхніх військових, а також було сформовано 9 механізованих бригад. Ми будемо продовжувати підтримку, у тому масштабі, в якому вона буде прийнята", - підсумував генерал.