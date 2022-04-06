Генпрокуратура розпочала розслідування за фактом обстрілу окупованої Балаклії

Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі Офісу Генпрокурора України.



За попередніми даними, росіяни продовжують обстріл окупованого міста Балаклія Ізюмського району Харківської області.



Як стало відомо, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Офіс Генпрокурора повідомляє, що 6 квітня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках у м. Балаклія. Внаслідок цього помешкання людей частково зруйновано. Крім того, від ворожих обстрілів загинуло троє осіб.



Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.



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