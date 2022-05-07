Генсек НАТО оцінив ризик ядерної загрози з боку Росії
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має даних про переведення російського ядерного арсеналу на вищий рівень готовності
Про це Столтенберг сказав у інтерв'ю Welt am Sonntag.
За його словами, НАТО не має жодних даних, які вказують на те, що російський ядерний арсенал було переведено на вищий рівень готовності після початку російського вторгнення в Україну, попри погрози президента РФ Володимира Путіна.
"Але наш посил однозначний: застосування ядерної зброї призведе до того, що з усіх боків будуть тільки ті, хто програв. Ядерну війну неможливо виграти і її не слід ніколи вести, зокрема Росії", - сказав Столтенберг.
Водночас він додав, що НАТО найближчими тижнями очікує на загострення в Україні.
"Ми повинні готуватися до наступу росіян і ще більшої жорстокості, ще більших втрат і ще більшої руйнації життєво важливої інфраструктури та житлових районів", – зазначив Столтенберг.
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