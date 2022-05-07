Генсек НАТО оцінив ризик ядерної загрози з боку Росії

Про це Столтенберг сказав у інтерв'ю Welt am Sonntag.

За його словами, НАТО не має жодних даних, які вказують на те, що російський ядерний арсенал було переведено на вищий рівень готовності після початку російського вторгнення в Україну, попри погрози президента РФ Володимира Путіна.

"Але наш посил однозначний: застосування ядерної зброї призведе до того, що з усіх боків будуть тільки ті, хто програв. Ядерну війну неможливо виграти і її не слід ніколи вести, зокрема Росії", - сказав Столтенберг.

Водночас він додав, що НАТО найближчими тижнями очікує на загострення в Україні.

"Ми повинні готуватися до наступу росіян і ще більшої жорстокості, ще більших втрат і ще більшої руйнації життєво важливої інфраструктури та житлових районів", – зазначив Столтенберг.

25 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попередив про реальний ризик ядерної війни.

26 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї.

26 квітня у МЗС Китаю заявили про неприпустимість використання ядерної зброї.

2 травня президент України Володимир Зеленский заявив, що не впевнений на сто відсотків, що РФ не використає ядерну зброю.

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