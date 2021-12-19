Генсек НАТО Столтенберг проти поділу "сфер впливу" з Росією

Про це він заявив в інтерв'ю французькому часопису Journal de Dimanche, передає Еспресо.TV.



"Ідея про проведення нової конференції, де ми б знову обговорювали зони впливу, в рамках яких великі держави могли б контролювати те, що їхні сусіди можуть або не можуть робити, була би для нас кроком назад", - сказав очільник НАТО.



"Це зовсім неправильний напрям", - наголосив Столтенберг.



Довідка



7 грудня, на тлі різкого зібльшення чисельності армійських підрозділів РФ вздовж усього кордону з Україною, по відеозв'язку відбулися перемовини президентів РФ та США Володимира Путіна і Джо Байдена, під час яких глава російської держави вимагав зупинити подальше розширення НАТО на схід та вступ України до Альянсу. Байден своєю чергою попередив відносно жорстких міжнароджних санкції проти Москви у разі початку Росією військових дій проти України на нових напрямках.



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17 грудня російське МЗС опублікувало проекти договорів з НАТО і США щодо "гарантій безпеки", які в Кремлі вимагають від Північноатлантичного альянсу. Мова про бажане для Москви зобов'язання країн Заходу не розширюватися на схід, у тому числі за рахунок України, не розміщувати додаткові війська в країнах Європи, відмовитися від будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії, не розміщувати ракети середньої та меншої дальності у Європі.



Також керівництво РФ хоче провести спільну з НАТО "конференцію", де поділити "сфери впливу" в світі та в Європі і, як наслідок, зобов'язати західні держави підписатися під відповідним одним чи кількома документами.





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