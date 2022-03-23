Генсек НАТО звинуватив Китай у підтримці РФ шляхом "відвертої брехні та дезінформації"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Китай у політичній підтримці Росії у її вторгненні в Україну
Про це Столтенберг заявив на пресконференції напередодні саміту НАТО 24 березня, повідомляє Reuters.
"Китай надав Росії політичну підтримку, в тому числі шляхом поширення відвертої брехні та дезінформації", - сказав генеральний секретар НАТО.
Столтенберг висловив стурбованість тим, що Китай може надати Росії "матеріальну підтримку".
"Я очікую, що НАТО закличе Китай виконати свої обов’язки", - зазначив він, додавши, що 30 країн-членів обговорять роль Пекіна у війні, яку Москва веде проти України.
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