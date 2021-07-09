Генсек ООН припустив появу небезпечніших штамів коронавірусу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

За словами генсека, організації, які займаються виготовленням вакцин повинні розв'язати проблему з нерівномірним розподілом у світі, бо це призводить до подальших мутацій, які можуть бути більш небезпечні.

"Нам потрібно мінімум 11 млрд доз для вакцинації 70% населення світу, щоб припинити пандемію", - відзначив Гутерріш.

Генсек переконаний у тому, що требп розробити єдиний план та створити комісію задля подвоєння обсягу виробництва вакцинн й забезпечення збалансованого розподілу препаратів.