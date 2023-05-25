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Війна з Росією: хроніка
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Генштаб: На Джарилгачі окупанти розмістили близько 300 військових і 15 вкрадених у населення човнів. Ситуація на фронті

25 травня, 2023 четвер
19:16
Війна з Росією Збройні Сили України

Російські окупаційні війська мілітаризували острів Джарилгач, який 19 травня з’єднали з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонщини в районі Лазурного

Про це йдеться у зведенні Генштабу 25 травня.

За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, окупанти розмістили на острові близько 300 російських військовослужбовців і 15 човнів іноземного виробництва, які вони вкрали в місцевих мешканців.

Сили оборони знищили 2 райони зосередження ворогів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію

Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.

Росіяни завдали чергового масованого удару по Україні, завдали 48 авіаційних ударів та здійснили біля десятка обстрілів з РСЗВ

Уночі проти 25 травня Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131". Усі 36 дронів знищили наші захисники.

Загалом протягом доби противник завдав 2 ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни на Харківщині, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок. Окрім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів і здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі наголошують, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на  напрямках оборони

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби на цих ділянках фронту сталося 17 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом доби ворог обстрілював з мінометів та артилерії низку обстріли населених пунктів на цьому напрямку: Гай, Кам’янська Слобода Чернігівської області; Ходине, Володимирівка, Олександрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці,  Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка, Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник і далі намагається поліпшити своє тактичне положення. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Чайківка та Кислівка Харківської області. Протягом доби наступальні дії в районі Масютівки не мали результату. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник безрезультатно наступав у районі Білогорівки. Авіаційних ударів росіяни завдали в районі Білогорівки Луганської області та Івано-Дарївки на Донеччині. Артобстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів наступальні дії в районі Бахмута. Від ворожих обстрілів постраждала низка населених пунктів Донецької області: Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора, Північне.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Авіаударів завдав у районі Авдіївки. Здійснив артобстріли Авдіївки, Первомайського та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили численні атаки в районі Мар’їнки. Натомість ворог завдав авіаударів у районі Мар’їнки, обстрілів зазнали Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв, зокрема, Вугледар та Пречистівку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії. Ворог завдав авіаударів у районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області та Новоберислава на Херсонщині. Окрім того, зазнали обстрілів Зелене Поле, Ольгівське,  Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Золота Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

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